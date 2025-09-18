El pleno del Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de la tragedia en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

La diputada de Morena, Xóchitl Bravo, fue la primera en requerir este minuto de silencio.

“Quisiera pedir a este Congreso de la Ciudad de México honrar a las y los fallecidos en el desafortunado incidente en la pipa de Iztapalapa. Y reconocer también la extraordinaria respuesta que ha habido por parte del Gobierno de la Ciudad de México, aún y después de los días transcurridos, en seguir atendiendo a las familias y a todas las personas que requieran, y el extraordinario trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México”, pidió.

La diputada panista América Rangel, propuso que este minuto de silencio se guardará en memoria de todas las víctimas, pero en especial de Alicia Matías Teodoro, quien es conocida como la abuela heroína.

“Pedir ese minuto de silencio por los fallecidos por esta explosión y en especial para la abuelita, Alicia Matías Teodoro, que salvó a su nieta; a la señora que fue una heroína para esta Ciudad y salvar a una niña en este momento tan trágico y lamentable que vivimos”, indicó.

Tras estas solicitudes, la presidenta en turno de la Mesa Directiva, Yuriri Ayala, pidió a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

