Alcaldía Iztapalapa sufre severas inundaciones tras torrenciales lluvias; reportan varias viviendas afectadas

Derivado de la fuerte lluvia, la tarde-noche de este sábado, se registraron severas afectaciones en la alcaldía Iztapalapa.

La demarcación informó que los cuerpos de emergencia de la alcaldía atienden los puntos críticos con inundaciones en las supermanzanas 4 y 5 de la Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, Juan Escutia, La Colmena, ⁠Santa Cruz Meyehualco y ⁠Ermita Zaragoza.

En la colonia Santa Cruz Meyehualco también reportan casas inundadas. Foto: Especial.

En Santa María Aztahuacán, se reportaron viviendas inundadas, de acuerdo con imágenes compartidas por la alcaldía.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó alerta púrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del sábado.

La alcaldía informó que se instalaron tres puestos de mando para atender la emergencia en la DU Quetzalcóatl, ⁠Vicente Guerrero y Ermita Zaragoza zona ISSSTE.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyan a usuarios del transporte público que se vieron afectados por las inundaciones en Calzada Ignacio Zaragoza y Santa Martha debido a las fuertes lluvias registradas la tarde y noche en la alcaldía Iztapalapa.

Afectaciones en la zona oriente del Estado de México

Los Reyes La Paz, Mex.- La intensa lluvia ocurrida la noche de este sábado ha causado afectaciones en municipios de la zona oriente del Estado de México, donde pobladores reportan que el agua de lluvia se metió a sus casas, además de anegarse en vialidades primarias y secundarias.

En la colonia Los Reyes Acaquilpan, del municipios de Los Reyes La Paz, pobladores señalan que el agua ingresó a sus viviendas, repitiendo lo ocurrido hace casi dos semanas.

También hay encharcamientos frente a las vías del Metro Línea A y en la avenida Puebla, también se la colonia Los Reyes Acaquilpan, en la cabecera municipal de Los Reyes.

Afectaciones en la zona oriente del Estado de México Foto: Especial.

Para el caso del municipio de Nezahualcóyotl, vecinos de la colonia Las Águilas también han pedido el apoyo de las autoridades municipales por la fuerte precipitación pluvial que cayó.

El agua de lluvia rebasó el nivel de la banqueta y colapsó el sistema de drenaje en las colonias de ambas demarcaciones y el líquido brota de las coladeras hacia la vía pública y en las viviendas.

Personal de los organismos locales de agua, así como bomberos y protección civil están en los puntos donde están tapadas las coladeras por la acumulación de basura que arrastró la corriente.

