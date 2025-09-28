Tras las intensas lluvias que se registraron la noche de este sábado en la alcaldía Iztapalapa, vecinos de la colonia Santa María Aztahuacán amanecieron entre agua y lodo, con pérdidas totales en sus viviendas, negocios y automóviles.

Aseguran que el agua rebasó el metro y medio en algunos casos y los 80 centímetros en otrnets. Mientras, en varios puntos, este diario pudo constatar que a más de 14 horas el agua se encuentra a 40 centimetros del piso.

La Avenida Herminio Chavarría está inundada en unas cuatro cuadras, donde los automóviles se encuentran varados, con el agua que les llega más arriba de las llantas.

Algunas cortinas de negocios de este punto se vencieron por la presión de la lluvia, por lo que quedaron desprotegidos.

Mientras, vecinos de la zona se dedican a desazolvar con picos, palas y con lo que pueden para intentar bajar un poco el nivel del agua en esta calle.

Vecinos de Iztapalapa amanecen entre lodo y pérdidas tras lluvias. Foto: Diego Simón

Giovanni Santiago, quien vive en la calle Benito Juárez, tiene que caminar entre el agua, cuidando no caer en coladeras destapadas o no tropezarse con las rampas, desniveles y baches, los cuales no puede ver debido a la inundación.

"La verdad fue una lluvia muy intensa, casi tres horas. En 22 años que llevo viviendo aquí nunca nos había pasado algo así, sí nos habíamos inundado pero nunca así", dijo.

Comentó que "no nos imaginamos que fuera a llover así, que se fuera a inundar de esta manera y mucho menos que tardara tanto en irse el agua".

En esta calle el agua también está inundada en unas cinco cuadras y los vecinos piden, de manera urgente, la ayuda de la alcaldía.

