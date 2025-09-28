Reabren tramo Santa Marta a La Paz de la Línea A del Metro tras suspensión por lluvias; pero aún hay estaciones cerradas

El Metro informó que un nuevo tramo de la Línea A ya brinda servicio a los usuarios: de Santa Marta a La Paz.

En su cuenta de X, el organismo detalló que este tramo su suma al de Pantitlán a Guelatao, que fue suspendido tras las fuertes lluvias de ayer, por lo que brinda servicio continuo en ambos sentidos.

Sigue sin haber servicio en el tramo de Guelatao a Santa Marta, en donde se brinda apoyo emergente con unidades de la RTP.

Es decir, que si una persona toma la Línea A en Pantitlán, llegará a Guelatao sin contratiempos, bajará, tomará un RTP a Santa Martha y de ahí volverá a tomar el Metro para llegar a La Paz.

“Seguimos trabajando para restablecer el servicio en su totalidad y de manera segura. Toma previsiones y mantente atento a nuestras actualizaciones”, informó el Metro.

