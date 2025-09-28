Más Información

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas

VIDEOS: Iztapalapa, la alcaldía más afectada por tromba de este 27 de septiembre; alerta cambió hasta la púrpura

VIDEOS: Iztapalapa, la alcaldía más afectada por tromba de este 27 de septiembre; alerta cambió hasta la púrpura

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

La jefa de Gobierno, , realizó un recorrido por la colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, donde ayer se registró la mayor afectación por la lluvia.

En su cuenta de X detalló que su administración realiza trabajos de limpieza y atención integral en la zona, además de un censo para ejecutar acciones puntuales de apoyo.

Acompañaron a la mandataria capitalina los secretarios del Agua, Protección Civil, Obras, Bienestar, Salud y de Participación Ciudadana.

Lee también

De acuerdo con los reportes oficiales, durante la tarde y noche de ayer, el volumen total de agua en la Ciudad de México fue de 29.8 millones de metros cúbicos, mientras que en la Zona Metropolitana llegó a 63.3 millones de metros cúbicos.

Las principales afectaciones en viviendas se registra en las colonias Ejército de Oriente, Santa María Aztahuacán, Súper Manzana 5 y en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, donde el nivel de agua fue aproximado al metro de altura.

Brugada Molina informó que durante su recorrido se comprometieron a ofrecer un apoyo emergente para las familias que resultaron afectadas; además del que brindará el seguro con el que cuenta la Ciudad.

“Planteamos las medidas a corto y mediano plazo para evitar las inundaciones en las colonias aledañas: desde desazolve hasta revisión del sistema hídrico. Acordamos acercar alimentación de calidad durante los trabajos en la zona. Este gobierno le garantiza a las y los afectados que no están solos”, precisó en redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses