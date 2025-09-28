Más Información
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó un recorrido por la colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, donde ayer se registró la mayor afectación por la lluvia.
En su cuenta de X detalló que su administración realiza trabajos de limpieza y atención integral en la zona, además de un censo para ejecutar acciones puntuales de apoyo.
Acompañaron a la mandataria capitalina los secretarios del Agua, Protección Civil, Obras, Bienestar, Salud y de Participación Ciudadana.
Lee también Lluvias dejan 20 colonias afectadas en Iztapalapa; instalan siete puestos de mando
De acuerdo con los reportes oficiales, durante la tarde y noche de ayer, el volumen total de agua en la Ciudad de México fue de 29.8 millones de metros cúbicos, mientras que en la Zona Metropolitana llegó a 63.3 millones de metros cúbicos.
Las principales afectaciones en viviendas se registra en las colonias Ejército de Oriente, Santa María Aztahuacán, Súper Manzana 5 y en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, donde el nivel de agua fue aproximado al metro de altura.
Brugada Molina informó que durante su recorrido se comprometieron a ofrecer un apoyo emergente para las familias que resultaron afectadas; además del que brindará el seguro con el que cuenta la Ciudad.
“Planteamos las medidas a corto y mediano plazo para evitar las inundaciones en las colonias aledañas: desde desazolve hasta revisión del sistema hídrico. Acordamos acercar alimentación de calidad durante los trabajos en la zona. Este gobierno le garantiza a las y los afectados que no están solos”, precisó en redes sociales.
