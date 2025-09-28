El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que personal especializado continúa este domingo con trabajos de bombeo en la Línea A, con el objetivo de restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible.

Actualmente, la operación se mantiene de forma provisional en el tramo que va de Pantitlán a Guelatao, mientras que de Guelatao a Santa Marta el traslado de las y los usuarios se realiza mediante unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados y mantenerse atenta a las actualizaciones que se difundan a través de los canales oficiales del Metro.

