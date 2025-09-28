Más Información

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que personal especializado continúa este domingo con trabajos de bombeo en la , con el objetivo de restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible.

Actualmente, la operación se mantiene de forma provisional en el tramo que va de Pantitlán a Guelatao, mientras que de Guelatao a Santa Marta el traslado de las y los usuarios se realiza mediante unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados y mantenerse atenta a las actualizaciones que se difundan a través de los canales oficiales del Metro.

