Este viernes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó sobre el cierre en algunas estaciones de la red.

En la , la estación Insurgentes permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. A través de su cuenta de X, el STC indicó: “Al momento se cierra la estación Insurgentes de Línea 1, hasta nuevo aviso. Puedes usar como alternativas las estaciones Cuauhtémoc y Sevilla”.

El Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la , también permanecerá cerrada.

Ante ello recomendó a los usuarios que busquen llegar a la zona centro usar estaciones alternas como Pino Suárez y Allende de Línea 2, San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8.

