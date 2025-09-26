Más Información
Este viernes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre el cierre en algunas estaciones de la red.
En la Línea 1, la estación Insurgentes permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. A través de su cuenta de X, el STC indicó: “Al momento se cierra la estación Insurgentes de Línea 1, hasta nuevo aviso. Puedes usar como alternativas las estaciones Cuauhtémoc y Sevilla”.
El Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, también permanecerá cerrada.
Ante ello recomendó a los usuarios que busquen llegar a la zona centro usar estaciones alternas como Pino Suárez y Allende de Línea 2, San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8.
