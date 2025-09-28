Más Información

Tres menores de edad, presuntamente ligados a la , fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), tenían en su poder más de 150 dosis de diversas drogas listas para su venta en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según información consultada, la célula a la que pertenecen los detenidos está detectada como una generadora de violencia que se dedica también a la extorsión.

Según la narrativa de la SSC-CDMX, los hechos se registraron en el cruce de las calles Cerrada Gabriel Guerra y Primera Cerrada Paraíso, en la colonia Zona Escolar Oriente, cuando los imputados manipulaban bolsitas plásticas como las usadas para la venta de droga.

Por lo anterior, los uniformados les realizaron una revisión preventiva, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual les aseguraron 152 bolsitas de plástico con cierre hermético que contenían una hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Los policías detuvieron los tres jóvenes uno de 15 y dos de 16 años de edad, les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de su situación legal.

“Cabe mencionar que los detenidos, están posiblemente relacionados con una célula delictiva generadora de violencia dedicada al narcomenudeo y extorsión, que opera en la dicha demarcación”, indicó la SSC en una tarjeta informativa.

Reportes de investigaciones, a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, este grupo delictivo durante los últimos meses recluta a jóvenes de 16 y 18 años para que distribuyan drogas en escuelas secundarias y preparatorias de la ciudad.

