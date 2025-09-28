Personal de la dirección general de Asuntos Jurídicos y Gobierno de la alcaldía Coyoacán puso en marcha un dispositivo para el retiro de miles de cigarros, los cuales eran puestos a la venta de manera unitaria en diversos puestos en el Cetram Tasqueña.

Antes del retiro de esta mercancía, cuya distribución, venta y publicidad está regulada por la Ley General para el Control del Tabaco, personal de la alcaldía conversó con los líderes de los comerciantes a quienes se les apercibió por la venta de estos productos; sin embargo, se reincidió en la comercialización del mismo.

Es por ello que este fin de semana, personal adscrito a Vía Pública, de la Dirección de Gobierno, acudieron al Cetram Tasqueña a retirar todos los productos que se expendían al público de manera unitaria y, sobre todo, cientos de cajas de tabaco cuyo origen no pudo ser verificado.

De entre los productos retirados se halló mercancía de origen chino, marcas desconocidas, cajetillas abiertas para venta de producto de manera unitaria y productos con características que apuntan a la falsificación o piratería de productos de tabaco.

Aunque en un par de locales hubo oposición por parte de los comerciantes para el retiro de estos productos, al final los comerciantes accedieron a que la mercancía no fuera puesta en venta al público y fuera retirada por personal de Vía Pública, sobre todo, porque ya habían sido apercibidos de no expender estos productos.

De acuerdo con los representantes de la alcaldía, la venta unitaria o individual de cigarros es una práctica recurrente que viola las disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.

Personal de la Dirección de Gobierno mantendrá estos dispositivos de manera aleatoria para seguir desalentando la venta de estos productos que no cumplen con la normatividad correspondiente e insta a la ciudadanía a no adquirirlos dado que se incentiva la comercialización irregular o ilegal, de tabaco o de sus productos derivados.

