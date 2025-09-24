Más Información

El alcalde de Coyoacán, , acompañó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a la apertura de la primera , en la que se brindarán trámites y servicios a la ciudadanía y que se ubicará en un edificio de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

En el acto, el edil sostuvo que la coordinación entre todos los órdenes de gobierno y la cercanía con la gente son clave para brindar los mejores resultados, “esa es la premisa que compartimos tanto el y la alcaldía, que recibe con mucho gusto la presencia de todas y todos ustedes”.

“El servicio público nos mandata a dar resultados, nos convoca a trabajar en coordinación y nos llama al respeto y a la suma de esfuerzos. Aquí, en nuestro querido Coyoacán, hemos dado muestra de ello. Nosotros tenemos altura de miras y trabajamos para todas y todos y por la ciudadanía sin distingos”, comentó.

La Jefa de Gobierno mencionó que poco a poco se van a ir descentralizando todas las áreas de Gobierno, con el objetivo de atender de cerca a la población, pues se trata de facilitar trámites, atender con una mejora en los tiempos y brindar un mejor servicio.

“Hoy venimos a iniciar una nueva etapa de atención ciudadana, acercamos los servicios y el objeto de nuestro Gobierno a la ciudadanía, aquí podremos encontrar todas las tareas, desde la Secretaría de Vivienda o Regularización Territorial, el registro a los programas sociales o atender problemáticas integrales que se tienen en todos lados”, apuntó.

Al hacer uso de la voz el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, recordó que el edificio de la Casa de Gobierno ‘Xotepingo’ es histórico, data de 1940, e indicó que por un tiempo dio servicio, pero actualmente ya no tiene una función operativa.

En tanto, el secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que serán 21 Casas de Gobierno las que se pondrán en marcha en la Ciudad de México, con más de 3 mil 500 trabajadores, con cuadrillas para bacheo, balizamiento, sustitución de banquetas, mantenimiento al alumbrado público y poda de árboles.

