Más Información
EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson
VIDEOS: Iztapalapa, la alcaldía más afectada por tromba de este 27 de septiembre; alerta cambió hasta la púrpura
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo se mantendrá un ambiente cálido en la Ciudad de México, con cielo de medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas.
La dependencia no descartó la caída de granizo en algunas zonas, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos emitidos a través del Sistema de Alerta Temprana.
De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán variables de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.
La temperatura actual es de 15 grados Celsius y se espera que ascienda hasta los 23 grados a lo largo del día.
Lee también Se registra la lluvia más intensa de la temporada en la CDMX; se reportaron más de 60 encharcamientos
LL