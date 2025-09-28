La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo se mantendrá un ambiente cálido en la Ciudad de México, con cielo de medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

La dependencia no descartó la caída de granizo en algunas zonas, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos emitidos a través del Sistema de Alerta Temprana.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán variables de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.

La temperatura actual es de 15 grados Celsius y se espera que ascienda hasta los 23 grados a lo largo del día.

