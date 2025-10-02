Aguascalientes, Aguascalientes.- Durante el primer semestre del 2025, Aguascalientes acumuló 6 mil 464.9 millones de dólares en exportaciones principalmente a Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá en los sectores de equipo de transporte, electrónico y agroindustria.

El estado se posiciona como líder en la producción de bienes de excelencia para el mercado global, aseguró la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) y mencionó que las exportaciones fueron a equipo de transporte, así como electrónicos, agroindustrias, textil y confección, agricultura y ganadería.

Dijo que los productos que se elaboran en Aguascalientes se distinguen por su alta calidad, además de que están respaldados por la dedicación de su gente, que con su talento y compromiso posicionan a la entidad como líder en la producción de bienes de excelencia para el mercado global.

“Apostamos decididamente por las empresas locales; promovemos su competitividad con innovación, generación de empleo y fortalecimiento del comercio exterior; gracias a ello, hoy, Aguascalientes se ubica como un motor de crecimiento y oportunidades para sus empresas y para la población", aseveró.

Y Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), detalló que los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, China, España, Bélgica, Francia, India, Corea del Sur, Brasil, Colombia, Chile, entre otros países.

Agregó que el valor acumulado de exportaciones asciende a 36,300 millones de dólares en lo que va de la administración de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, resultado de las acciones y estrategias que se han emprendido para reforzar el desarrollo económico del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv