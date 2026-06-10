Juchitán, Oax. –Las autoridades petroleras informaron que quedó sellado el ducto averiado donde ayer se presentó un derrame de combustóleo que contaminó varias colonias del sector poniente de Salina Cruz.

En un comunicado, Petróleos Mexicanos (PEMEX), añadió que el combustóleo fue confinado para su recuperación final y trasladado, con apoyo de equipo especializado, a la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, de Salina Cruz.

“Personal de Pemex ejecutó trabajos de excavación mediante equipo especializado para apoyar las acciones operativas implementadas en el ducto de 16 pulgadas que fue reparado y quedó completamente hermético”.

PEMEX sella ducto tras derrame de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca; vecinos exigen reparación de daños. Foto: Especial.

Lee también Mundial 2026: Ayuntamiento de Mocorito transmitirá en pantallas gigantes partido México vs Sudáfrica; alista actividades culturales

Con el propósito de realizar dichas acciones, PEMEX “movilizó equipo complementario desde Minatitlán hacia Salina Cruz para fortalecer las tareas de recuperación de producto y acelerar los trabajos de remediación”.

El combustóleo recuperado, informó la empresa petrolera, está siendo trasladado a la refinería de Salina Cruz para su manejo correspondiente, mientras personal de PEMEX “mantiene vigilancia permanente en el área y continúa ejecutando las acciones para la atención del incidente”.

[Publicidad]

Vecinos de las colonias por donde pasan los ductos de PEMEX y pescadores de las agencias municipales de Salina Cruz y Tehuantepec, han pedido que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), sancione y obligue a la petrolera que remedie los daños.

dmrr/cr