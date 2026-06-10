[Publicidad]
Juchitán, Oax. –Las autoridades petroleras informaron que quedó sellado el ducto averiado donde ayer se presentó un derrame de combustóleo que contaminó varias colonias del sector poniente de Salina Cruz.
En un comunicado, Petróleos Mexicanos (PEMEX), añadió que el combustóleo fue confinado para su recuperación final y trasladado, con apoyo de equipo especializado, a la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, de Salina Cruz.
“Personal de Pemex ejecutó trabajos de excavación mediante equipo especializado para apoyar las acciones operativas implementadas en el ducto de 16 pulgadas que fue reparado y quedó completamente hermético”.
Lee también Mundial 2026: Ayuntamiento de Mocorito transmitirá en pantallas gigantes partido México vs Sudáfrica; alista actividades culturales
Con el propósito de realizar dichas acciones, PEMEX “movilizó equipo complementario desde Minatitlán hacia Salina Cruz para fortalecer las tareas de recuperación de producto y acelerar los trabajos de remediación”.
El combustóleo recuperado, informó la empresa petrolera, está siendo trasladado a la refinería de Salina Cruz para su manejo correspondiente, mientras personal de PEMEX “mantiene vigilancia permanente en el área y continúa ejecutando las acciones para la atención del incidente”.
[Publicidad]
Vecinos de las colonias por donde pasan los ductos de PEMEX y pescadores de las agencias municipales de Salina Cruz y Tehuantepec, han pedido que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), sancione y obligue a la petrolera que remedie los daños.
“Este 11 de junio no será solamente coyuntural, sino será la posibilidad de sumar a muchos”: Sección 22 del SNTE y CNTE acuerdan mantener huelga nacional
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Banco Plata apuesta por la afición con cashback, premios y experiencias
Metrópoli
Estos son los pasos peatonales que están abiertos en Calzada de Tlalpan; cuentan con iluminación y vigilancia
Estados
Alcalde de Ciudad Juárez pedirá licencia a su cargo; competirá como Coordinador de Defensa de la 4T en Chihuahua
Mundo
Papa León XIV bendice la Torre de Jesús; la Sagrada Familia ilumina su cima por primera vez
Sección
Alcoholismo infantil va en aumento: Menores y mujeres buscan refugio en AA
Sección
Donald Trump amenaza a cárteles mexicanos y pone en duda el futuro del T-MEC
Sección
Sean Diddy enfrenta nueva demanda por presunto abuso a un actor infantil
Sección
Metro CDMX colapsado por manifestantes: Checa las estaciones sin servicio