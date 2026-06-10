Las autoridades del sector Salud confirmaron que en Oaxaca se tienen confirmados 33 casos de gusano barrenador en personas, por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP).

Los casos se registraron en municipios de las regiones de los Valles Centrales, Mixteca y Sierra de Flores Magón; esto, al cierre de la semana epidemiológica número 22.

Ante el incremento de infecciones por miasis causada por Cochliomyia hominivorax (gusano barrenador) en humanos, las autoridades pidieron “no bajar la guardia” ante cualquier sospecha de infección.

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Cochliomyia hominivorax es una larva que puede infestar tejidos vivos, tanto de animales como de seres humanos, causando lesiones cutáneas severas y afectando zonas sensibles como ojos, nariz, oído o incluso el tracto gastrointestinal.

Las autoridades sanitarias pidieron que ante un caso de infección, ubicar la unidad de salud más cercana a su domicilio y evitar la automedicación.

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Entre las recomendaciones preventivas están lavarse las manos antes y después de manipular la lesión, mantener las heridas limpias, cubiertas y vigiladas, y usar ropa protectora como camisas de manga larga, pantalones gruesos y calcetines.