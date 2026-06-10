El 22 de junio de 1986, día en que Diego Armando Maradona anotó gol driblando a medio equipo inglés desde la media cancha del entonces Estadio Azteca, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” se puso contento de que ningún europeo le haya cometido falta, aunque hubiese podido.

En una entrevista para el programa boliviano “Deporte total”, el creativo fustigó a todo comentarista que aseguraba que el gol del argentino no había tenido mérito y que la culpa había sido de los contrarios, al no evitar la jugada y no propinarle al menos una zancadilla.

“La ética dice que el fin jamás justifica los medios, por ejemplo, dicen ‘le cometió una zancadilla cuando iba ganando e hizo bien porque se habría escapado’. (Pero creo) Si el otro me derrota futbolísticamente, debo aceptar eso. Pero la gran mayoría de veces se justifica esa decisión (de cometer falta) y el futbol cada vez es más una guerra de golpes”, dijo Goméz Bolaños días después del partido.

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Aunque “Chespirito” es conocido por ser el creador de “El Chapulín Colorado” y “El Chavo del 8”, tuvo un pasado futbolero. Jugó en las fuerzas infantiles, juveniles y la reserva del equipo Marte, una escuadra ya desaparecida, pero que fue de las más importantes en la primera mitad del siglo 20.

Incluso llegó a ser campeón de goleo superando a José Luis Lamdrid, quien llegaría ser seleccionado nacional y comentarista en Imevisión y luego TV Azteca.

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“Pero me pateó un caballo y me retiró”, justificó Gómez Bolaños, en la misma entrevista, sobre su alejamiento de las canchas.

Su pasión la trasladaría a fines de los 70s en la cinta “El Chanfle” y hace algunos años se erigió una escultura con la imagen de su personaje, ferviente seguidor del América.

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La película 'El Chanfle' fue el último proyecto protagonizado por todo el elenco de 'El Chavo del 8'. Foto: IMDb y Prime Video

De su generación actoral hubo otros apasionados por el balompié, siendo entre los más conocidos Manuel “Loco” Valdés, amante también del América y que prácticamente cada torneo apostaba con Sergio Corona, seguidor de las Chivas.

Una de las más famosas apuestas entre ambos fue cuando quien perdiera tendrá que vestirse de mujer en pleno Paseo de la Reforma de la Ciudad de México e irse quitando las prendas mientras caminaba. En esa ocasión “El Loco” fue quien debió pagar.

Jamás se apostaron dinero, siempre eran bromas, algunas más pesadas que otras, como cuando por cada gol anotado a su equipo, era pagado con recibir una cubetada de agua fría.

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Carmen Salinas, otra seguidora “Chiva”, mostraba su pasión abiertamente desde fines de los 50, cuando se enamoró del que torneos después sería considerado “El Campeonísimo”.

Pero el gusto por el equipo tapatío surgió de manera accidental: resulta que en ese tiempo estaba casada y el padre de su hijo no le hacía caso por estar viendo un partido entre Guadalajara y el Atlas, yéndole a este último. Carmen entonces, en “venganza”, deseó que ganara el Guadalajara lo cual se cumplió. Y ya nunca lo dejó. Incluso el equipo la nombró, poco después, Madrina Vitalicia.

Actualmente hay muchos famosos que sin dudarlo apoyan al equipo de sus amores. Del Cruz Azul, actual campeón local, son Martha Higareda, Eugenio Derbez, Meme de Café Tacvba, Luis Felipe Tovar y Silverio Palacios; del América, José María Yazpik, Álvaro Guerrero y Alejandro González Iñárritu; del Guadalajara, Demian Bichir y de los Pumas, José María de Tavira, Diego Luna y Gael García.

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Diego y Gael asistieron a su primer partido a CU, sin la presencia de sus padres, en esa final contra el América de 1991. Llegaron horas antes del partido solos, con el único fin de sentirse adultos (aunque eran adolescentes), porque además ya ganaban su propio dinero.

“Y nos tocó ver cómo ganaban los Pumas, cómo Jorge Campos (portero auriazul) detiene el último tiro”, cuenta Diego.

En “Y tu mamá también” Gael porta en una escena una playera de la escuadra puma y estaba feliz el día del rodaje.

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