Salvatierra, Gto.- El alcalde de Salvatierra, José Daniel Sámano Jiménez, aseguró que permanecerá en este municipio pese a las amenazas de muerte que recibió tras el atentado que sufrió "Don Nico" durante la transmisión que realizó en vivo para denunciar los baches de la carretera que comunica con la comunidad de Urireo.

En rueda de prensa destacó que la prioridad es "Don Nico", quien permanece delicado en el área de terapia intensiva del Hospital General de Celaya; empero, aclaró que tuvo que resguardar a su familia, y a sus hijas que son pequeñas.

“Estoy aquí en Salvatierra, no hui ni voy a huir. Aquí vivo y aquí viviré siempre”, afirmó.

El edil mencionó que desde que estuvo en campaña recibió amenazas de muerte, que continuaron una vez que tomó protesta, “y a raíz de estos hechos sufrí también ataques más intensos”.

Lee también: Protección Civil de Sinaloa pide extremar precauciones ante pronósticos de fuertes lluvias por Tormenta Tropical “Raymond“

Ante esas amenazas admitió que siente miedo. “Temor, sí tengo temor, soy un ser humano”, y dijo que ha solicitado el resguardo de la Guardia Nacional que hasta ahora no ha sido posible, pero espera que ante ese acontecimiento se le otorgue esa protección personal y también para las áreas de mayor violencia y focos rojos del municipio.

El presidente municipal enfatizó que él es el más interesado en que se esclarezcan los hechos del 7 de octubre de 2025, en relación al ataque perpetrado por dos motociclistas contra el comerciante de helados, en el momento en el que realizaba una denuncia social del mal estado de la carretera y la desatención del Gobierno.

Destacó que está en espera de que la Fiscalía del Estado concluya las investigaciones para que informe cuál es el móvil de la agresión que padeció "Don Nico". Dijo que ya se revisaron las cámaras de vigilancia del lugar de los hechos en coordinación con la fiscalía.

Lo primero es la salud de "Don Nico", lo segundo esclarecer el evento y tercero dar con los responsables.

Lee también: Golpe al crimen organizado en Sonora: aseguran en cateo 30 armas de fuego, autos y droga

Este 10 de octubre, al cumplir su primer año en el gobierno, ofreció que dará la cara de frente, como siempre lo ha hecho, y va a coadyuvar y cooperar con todo lo que esté a su alcance para dar con los responsables. Pidió disculpas por el suceso y dijo que estos han sido días muy difíciles.

Informó que la Policía Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento brindan seguridad y protección a la familia de 'Don Nico', en su domicilio y negocios, donde recibió llamadas de extorsión antes y después del evento en el que lesionaron al comerciante.

Gobernadora ofrece reforzar la vigilancia en Salvatierra

Luego de las amenazas que recibió Sámano Jiménez, la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo anunció que hay presencia operativa de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en Salvatierra, y se reforzará en los próximos días.

Lee también: Operativos en 3 municipios de Sinaloa dejan dos civiles muertos y decomiso de armas, cartuchos y explosivos artesanales

Comentó que Sámano Jiménez tenía protección personal de la Guardia Nacional desde su campaña, sin embargo, dijo desconocer porqué dejó de solicitar ese apoyo.

“Las presidentas y presidentes municipales de acuerdo a su realidad y a su condición particular solicitan el apoyo, o que continúe este acompañamiento. En algunos casos así está, Guardia Nacional sigue acompañando desde la campaña y posterior, ya en el ejercicio de gobierno, a algunos alcaldes y alcaldesas, en este caso él ya no solicitó este acompañamiento", dijo.

Sin embargo, agregó, a raíz de los últimos acontecimientos, “y de las expresiones que él ha manifestado hemos estado en comunicación con él, el secretario de gobierno de manera muy particular, y estaremos apoyando en todo lo que sea necesario”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr