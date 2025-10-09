Más Información

Salvatierra, Gto.- Don Nico, durante una transmisión en vivo, continúa grave en un hospital de Celaya, al que fue trasladado por la magnitud de las lesiones.

La Fiscalía General del Estado informó que sigue varias líneas de investigación para el esclarecimiento del en el que participaron dos motociclistas que quedaron grabados.

La agresión ocurrió en los momentos en que Don Nico exhibía el deterioro de la carretera que va a la comunidad de Urireo, por falta de mantenimiento y la desatención de la administración municipal de Salvatierra, Guanajuato.

El afectado, conocido como Don Nico por su actividad de venta de helados, quedó tirado a un costado de la carretera, en la entrada a la comunidad Urireo y de ahí lo trasladaron a un hospital de esta ciudad, y después al vecino municipio de Celaya. Tiene lesiones por cinco disparos en el glúteo, pelvis y en una pierna.

En el hospital se le asignó vigilancia policial.

La Presidencia Municipal indicó en un comunicado que ese acto violento atenta contra la tranquilidad de las comunidades y exigió una investigación firme de las autoridades competentes.

Tras el suceso, el alcalde José Daniel Sámano Jiménez (Morena) informó que ha recibido por esos hechos.

Dijo que el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, le comunicó que la fiscalía indaga la agresión en dos líneas de investigación, una de ellas relacionada con el activismo social y otra que se mantiene en reserva.

