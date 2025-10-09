Más Información
Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan
Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó
Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte
Culiacán, Sin.- En la región del Évora, se tienen detectados cuarenta y tres casos del virus Coxsacki, por lo que en dos planteles educativos de primaria y preescolar, se suspendieron las clases en dos salones, por ser una enfermedad contagiosa, según fue dado a conocer por las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres.
Las autoridades de salud, registraron la mayor parte de los casos, en planteles educativos, ubicados en el municipio de Salvador Alvarado. Se trata de escuela primaria y una de preescolar, en donde se reportaron 31 niños contagiados.
Lee también Yucatán fortalece su presencia internacional en la industria de cruceros
Autoridades sanitarias pidieron a los directivos de las escuelas, ubicadas en los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, colocar filtros en los ingresos a los planteles para detectar los síntomas tempranos de esta enfermedad, la cual se preenta con ampollas en la boca, manos, pies, fiebres y malestar en general.
aov/cr