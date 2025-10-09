Culiacán, Sin.- En la región del Évora, se tienen detectados cuarenta y tres casos del virus Coxsacki, por lo que en dos planteles educativos de primaria y preescolar, se suspendieron las clases en dos salones, por ser una enfermedad contagiosa, según fue dado a conocer por las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres.

Las autoridades de salud, registraron la mayor parte de los casos, en planteles educativos, ubicados en el municipio de Salvador Alvarado. Se trata de escuela primaria y una de preescolar, en donde se reportaron 31 niños contagiados.

Autoridades sanitarias pidieron a los directivos de las escuelas, ubicadas en los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, colocar filtros en los ingresos a los planteles para detectar los síntomas tempranos de esta enfermedad, la cual se preenta con ampollas en la boca, manos, pies, fiebres y malestar en general.

