Hasta la semestaana epidemiológica número 40, en Oaxaca se han registrado 753 casos acumulados de Coxsackie; de ellas, 369 personas son del sexo masculino y 384 del femenino. Los grupos de edad más afectados son los de 1 a 4 años con 396 casos, y 5 a 9 años con 290 casos.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), estos contagios se reportaron en 45 municipios del estado. Por jurisdicción sanitaria, Valles Centrales concentra 140; Istmo de Tehuantepec, 114; Tuxtepec, 70; Mixteca, 44 y Sierra, 41.

La enfermedad afecta principalmente a lactantes, así como a niñas y niños menores de 5 años, también puede presentarse en adultos, y se caracteriza por fiebre, lesiones vesiculares en la mucosa oral y erupciones en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Esta infección, conocida también como enfermedad de mano-pie-boca, es tratable y no pone en riesgo la vida de las personas porque, con atención médica oportuna y cuidados adecuados, el padecimiento se autolimita en un lapso de entre 7 y 10 días.

Debido a la alta contagiosidad del virus, los SSO advirtieron que en casos sospechosos es fundamental mantener aislamiento domiciliario hasta la desaparición completa de los síntomas. Asimismo, recomendó evitar el contacto cercano con personas susceptibles y mantener estrictas medidas de higiene.

Y recalcó la importancia de que los planteles educativos implementen filtros sanitarios para detectar oportunamente síntomas entre el alumnado y evitar brotes en las aulas. Además, reiteró la necesidad de acudir al médico ante cualquier signo de enfermedad y no utilizar antibióticos, ya que el virus no responde a este tipo de tratamiento.

“Ante la detección de casos sospechosos, el personal directivo de los centros escolares deberá informar de inmediato al centro de salud más cercano para la valoración médica y la aplicación de acciones preventivas”.

La dependencia estatal aseguró que el personal de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), junto con profesionales de promoción de la salud, medicina y enfermería, autoridades municipales, comités de padres de familia, personal docente y redes comunitarias; han intensificado las acciones de información, vigilancia y prevención en estancias infantiles y escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

“La forma más efectiva de prevenir la propagación del virus es mediante: una higiene personal adecuada, lavado frecuente de manos, desinfección de superficies en centros de cuidado infantil y hogares, así como la correcta eliminación de heces fecales”, apuntó.

