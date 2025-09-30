Más Información
Las escuelas públicas de San Pablo Etla, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, reanudaron sus clases tras suspenderse por casos confirmados del virus coxsackie.
El regreso a las actividades educativas se realizó de manera gradual, según informaron a las autoridades municipales a través de la Regiduría de Higiene y Salud.
En las escuelas que tuvieron reporte de casos únicamente del 17 al 20 de septiembre, consideraron el retorno a sus actividades escolares a partir de ayer lunes 29 de septiembre; las escuelas con reportes de casos del 21 al 23 de septiembre pueden considerar su retorno a actividades escolares el día miércoles 01 de octubre, y las escuelas con reportes de casos del 24 al 27 de septiembre pueden considerar su retorno a actividades escolares el día jueves 2 de octubre.
Estas fechas para el regreso a clases, informó la autoridad municipal, sólo son válidas siempre y cuando no se hayan reportado más casos posteriores al 27 de septiembre de la presencia del virus en algún alumno y tomando en cuenta el consenso con padres de familia y supervisión escolar.
Las autoridades también establecieron que las escuelas en el regreso a clases deberán continuar con el filtro sanitario a la hora de entrada, y que consiste en la revisión de cavidad oral (boca) al alumnado, la aplicación de gel antibacterial, y el uso de cubrebocas obligatorio en el alumnado, padres y madres de familia y personal docente, administrativo y de apoyo en todas las Instituciones.
afcl