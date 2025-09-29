En el marco del Día Mundial del Corazón, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado al personal del sector salud a brindar una atención más humana y empática a las y los tamaulipecos que padecen enfermedades cardíacas. Destacó que, gracias a la atención médica especializada, la expectativa de vida de estos pacientes ha aumentado en un 25 por ciento.

Durante la ceremonia cívica de honores realizada en la explanada de la Unidad Adolfo Ruiz Cortines, y acompañado por los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, el mandatario subrayó la importancia de reforzar la prevención y promoción de estilos de vida saludables para reducir la mortalidad por infarto agudo de miocardio.

“El personal de salud debe actuar también como educador, promoviendo cambios positivos en los hábitos de la población para prolongar la vida saludable. Esto, sin dejar de lado el aprovechamiento de los avances tecnológicos, la infraestructura hospitalaria y el equipamiento con los que hoy contamos”, afirmó.

Tamaulipas refuerza acciones para prevenir enfermedades del corazón (29/09/2025). Foto: Especial

En su discurso, Villarreal Anaya también hizo referencia al Día del Maíz: “El corazón y el maíz están profundamente arraigados en nuestra cultura; son elementos vitales que nos han dado fuerza y crecimiento como nación”, expresó.

El gobernador reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de salud en Tamaulipas, capacitando al personal y utilizando herramientas científicas y datos epidemiológicos para mejorar la calidad y la esperanza de vida de la población.

Por su parte, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó sobre los avances en la atención de enfermedades cardiovasculares, como la implementación del Código Infarto y la aplicación de terapia fibrinolítica en 16 hospitales del estado. También destacó que las salas de hemodinamia permiten realizar procedimientos como cateterismos, colocación de marcapasos, desfibriladores y angioplastías sin costo para los pacientes.

La enfermedad isquémica del corazón es la principal causa de muerte en Tamaulipas, con una tasa de 115 defunciones por cada cien mil habitantes, cifra superior al promedio nacional.

Ante este panorama, el gobierno estatal ha impulsado la creación de la Dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable, única en el país. Además, más de ocho mil 300 profesionales de la salud han sido capacitados y mil 284 más participan actualmente en la cuarta etapa del diplomado especializado en este modelo de atención preventiva.

