Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya reafirmó su apoyo a las actividades científicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y destacó el papel de la institución en la formación de profesionistas que contribuyen al desarrollo social y económico del estado.

Durante la inauguración del Día de la Investigación UAT 2025, el mandatario estatal, junto con el rector Damasco Anaya Alvarado, convocó a redoblar esfuerzos para generar estudios científicos y humanistas que beneficien a la población tamaulipeca.

El rector agradeció el respaldo del gobernador, que ha permitido consolidar proyectos estratégicos y ofrecer más oportunidades a la juventud universitaria.

Exposición y participación estudiantil

En la edición 2025, participaron unidades académicas y facultades de las zonas centro y norte del estado, con 26 módulos de exhibición que mostraron investigaciones en áreas sociales, salud, medio ambiente, tecnología e innovación educativa.

Los investigadores compartieron sus hallazgos con estudiantes de educación media superior, quienes interactuaron con los equipos de trabajo y conocieron de primera mano cómo la ciencia responde a los retos de la sociedad.

Segunda sede en Tampico

El evento contempla una segunda sede en Tampico, el próximo 30 de septiembre, con 20 estands de investigación a cargo de académicos de la zona sur de la UAT, consolidando así la presencia científica de la universidad en todo Tamaulipas.

Impulso a la ciencia y educación superior

Más allá de la exposición de proyectos, el Día de la Investigación UAT funciona como un espacio de interacción formativa que inspira a las nuevas generaciones a integrarse al quehacer científico, fortaleciendo la misión de la UAT de vincular la educación superior con las necesidades sociales y productivas del estado.

El evento contó también con la participación de Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, entre otras autoridades universitarias.

