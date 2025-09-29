Tlaxcala, Tlax.- Por exigencia de padres de familia y alumnos, la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), suspendió a la directora del Plantel 10, con sede en Apizaco, Oralia López Hernández, luego de que una estudiante hirió con un arma punzocortante a su compañero.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 26 de septiembre, dentro de la institución educativa de nivel medio superior. De acuerdo con testigos, una alumna atacó con un cutter al alumno identificado como Said Azael N., cuando éste platicaba con otra compañera escolar.

El Gobierno del estado informó en su momento que la agresión se debió a que la estudiante agresora era novia de la víctima, quien “había terminado la relación sentimental”.

Personas protestan afuera de la institución (29/09/2025). Foto: Especial

Lee también Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

Como resultado del ataque, Said Azael N., sufrió una herida profunda a la altura del cuello que estuvo apunto de llegar a la yugular, según lo aseguraron sus familiares, basados en las evaluaciones médicas.

“Estuvo a un centímetro de que el cutter llegara a la yugular. Si eso hubiera ocurrido, mi sobrino no estaría vivo”, relató un tío de Said, quien también responsabilizó a la exdirectora por no garantizar un entorno seguro.

Inconformes por el hecho, este lunes padres de familia y alumnos se manifestaron en la sede del Colegio de Bachilleres para exigir, en primer lugar, la destitución de la directora, a quien acusaron de haber sido negligente luego de conocer la agresión. También demandaron la expulsión de la estudiante agresora.

Lee también Congreso de Morelos recibe denuncia de juicio político contra exsecretaria de la Contraloría de Cuauhtémoc Blanco

Piden justicia para estudiante de bachilleres herido por su compañera (29/09/2025). Foto: Especial

En entrevista con medios de comunicación, el secretario de Educación, Homero Meneses, declaró que lo importante en el momento era salvaguardar la vida y seguridad del estudiante agredido.

“Lo que se tenía que hacer, se hizo”, apuntó.

Agregó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya tiene una denuncia sobre el caso y, por tanto, quedará a cargo de la situación jurídica de la estudiante agresora.

Mientras que el caso se resuelve ante las instancias correspondientes, la Dirección General del Cobat informó sobre la suspensión de López Hernández, en respuesta a las quejas de los jefes de familia, quienes también advirtieron que no enviarán a sus hijos a clases hasta que la institución garantice su seguridad.

Lee también Multan a partidos de Hidalgo con 107 mdp por no justificar uso de recursos

Al grito de “¡Justicia para Said!” y “¡Saquen a la directora!”, responsabilizaron a la administración escolar por la falta de prevención y protocolos eficaces ante esta y otras situaciones de riesgo.

Meneses Hernández subrayó que será el Órgano Interno de Control de la Dirección General del Cobat el que determine los procedimientos y consecuencias después de una investigación interna conforme la que se decidirá si la directora del plantel continúa en su cargo o es asignada a otra institución.

Respecto de la estudiante que atacó a Said Azael N., las autoridades impusieron una suspensión de 10 días.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov