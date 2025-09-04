Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios

Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

El , , defendió la decisión de despedir a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como algo "absolutamente necesario" para restablecer altos estándares.

La le instó a dimitir durante un duro intercambio de críticas en una audiencia del comité de Finanzas del Senado.

"Necesitamos un nuevo liderazgo audaz, competente y creativo en el CDC, personas capaces y dispuestas a marcar un nuevo rumbo", dijo Kennedy en una audiencia que por momentos derivó en enfrentamientos a gritos.

Lee también

Sus declaraciones se produjeron días después de la destitución de Susan Monarez, lo que, junto con varias dimisiones de alto nivel, ha sumido a la principal agencia de salud pública del país en una crisis interna.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos destituye a la directora Susan Monarez.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos destituye a la directora Susan Monarez.

Ron Wyden, el demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado, exigió en la apertura de la sesión que Kennedy prestara juramento, acusándolo de mentir en testimonios escritos anteriores.

"Es de interés del país que Robert Kennedy renuncie, y si no lo hace, Donald Trump debería despedirlo antes de que más personas resulten perjudicadas", tronó Wyden.

Lee también

La petición fue rechazada por el presidente republicano, el senador Mike Crapo, quien elogió a Kennedy por su enfoque en las enfermedades crónicas, incluida la crisis de la obesidad.

Prestar juramento ante un comité senatorial no es obligatorio, y queda a la discreción del partido que tiene la mayoría.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit. Foto: Infonavit / Adobe

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Los canadienses requieren visa para entrar a Estados Unidos? Casos en los que sí es necesaria

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026. Foto: iStock / gorodenkoff / Mampfred

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026

Surf. Foto: Pixabay/Kanenori

California sobre las olas: Experiencias únicas de surf en el 'Estado Dorado'

Foto: Cortesía Disney World

Cambios y expansión en el parque temático Magic Kingdom: Disney sorprende con su anuncio