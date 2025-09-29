Tixméhuac, Yucatán.- La madrugada de este lunes, una niña de apenas 4 años de edad murió trágicamente, al intentar buscar a sus padres que se encontraban en un baile en Tixméhuac, al sur del estado.

Los primeros reportes indican que la menor estaba en su casa, bajo el cuidado de sus abuelos, pero éstos se hallaban en otro cuarto.

Alrededor de las 2 de la madrugada, la pequeña despertó y al no ver a sus padres, intentó salir por la ventana.

Lamentablemente quedó atorada en el intento, lo que provocó la muerte por asfixia.

Fue su abuelo quien al levantarse esta mañana descubrió a la menor sin vida, por lo que de inmediato avisó a los papás, quienes todavía estaban en el baile ya que el pueblo estaba en su fiesta tradicional.

Los padres la trasladaron al Hospital General de Tekax, pero la niña llegó sin signos vitales.

La pequeña era la embajadora infantil de la fiesta 2025 en honor a San Miguel Arcángel en el municipio.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación y del Servicio Médico Forense acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes y, posteriormente, al predio para iniciar la investigación.

