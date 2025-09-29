Nogales, Sonora.- Una mujer de 20 años de edad, identificada como Karla Melisa, murió tras ser alcanzada por las balas que disparó un elemento de la Policía Municipal de élite de Nogales, Sonora, cuando se registraba una riña vecinal.

El alcalde Juan Gim confirmó que un elemento de la Policía Municipal se encuentra detenido y bajo investigación por los hechos ocurridos durante la madrugada de este lunes 29 de septiembre en el fraccionamiento Lomas de Anza.

"Desafortunadamente este policía activo de la Policía Municipal, activó su arma y desgraciadamente estaba dirigido para una dama, y esta dama perdió la vida por eso".

Agregó que el agente ya fue requerido por el Ministerio Público y se encuentra detenido.

“Por lo pronto el Policía ya está declarando ante el Ministerio Público y se va a aplicar todo lo que a ley corresponda”, comentó el Presidente Municipal de Nogales.

Trascendió que el policía no se encontraba en servicio y se trató de un asunto personal.

Fue un pleito donde habrían participado alrededor de 20 personas y el agente al verse superado en número sacó su pistola y realizó varias detonaciones, causando la muerte de la joven Karla Melisa.

Jesús Francisco Moreno Cruz, Vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó que informó que agente municipal de Nogales se encuentra investigado por el delito de feminicidio.

Detalló que la madrugada de hoy, entre las 02.00 y 03.00 horas, había un festejo en la colonia Lomas de Anza, en Nogales, y entre dos particulares ocurrió un desencuentro; al parecer hubo una agresión física del hombre contra la mujer.

Posterior, la joven de 20 años se retiró y regresó con varios masculinos a apedrear el domicilio.

Los primeros datos de la investigación arrojan que una de esas piedras impactó a la esposa del agresor, un policía municipal activo, quien sacó un arma larga, disparó al aire y contra los agresores, e impactó a la joven en la espalda, con lo cual pierde la vida.

