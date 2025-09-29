Nogales, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron a una persona en posesión de 72 mil cigarrillos con aparente marihuana.

Personal de ambas instituciones realizaban patrullajes de prevención del delito, en la colonia Lomas de Fátima, municipio de Nogales, donde tuvieron contacto con una camioneta sin placas de circulación, cuyo conductor aceleró la marcha al notar la presencia de la autoridad, lo que provocó que se impactara con otros automotores.

Cargamento decomisado por autoridades en Sonora (29/09/2025). Foto: Especial

Durante una revisión a la unidad, localizaron 18 cajas de cartón con 4 mil cigarrillos con aparente marihuana, cada una y 12 bolsas, con el mismo enervante, por lo que el conductor fue detenido.

Al sujeto, le leyeron la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y junto con el narcótico y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, donde se determinará su responsabilidad y se confirmará el peso y el tipo de droga.

aov