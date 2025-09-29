Más Información

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

Bienestar levantará censo de personas afectadas por lluvias en Iztapalapa y Neza; se atendieron inundaciones: Conagua

Sheinbaum contempla creación de tortillerías de maíz nativo; va por “programa ambicioso” para cultivo de maíz originario

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Lluvias azotan a Iztapalapa; suman mil 66 viviendas afectadas por severas inundaciones

Reabre por completo Línea A del Metro tras 25 horas de servicio provisional

La (DEA, por sus siglas en inglés) destacó este lunes la incautación de un millón de pastillas falsificadas y 77 mil kilogramos de droga en cinco días al (CJNG).

En un comunicado, recordó que la organización criminal fue clasificada por el presidente como internacional y añadió que "representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional".

Recordó que el CJNG "es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo,, cocaína y heroína, sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia en comunidades de todo el país".

La DEA ataca operaciones del CJNG. Foto: X @DEAHQ
El administrador de la DEA, , declaró que "la DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una , en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos".

"Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de , la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas. Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, mencionó.

La DEA detalló que "del 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes de la en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado: 670 arrestos, incautaciones de drogas por 92,4 kilogramos de polvo de fentanilo, un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22.842 kilogramos de cocaína, y 33 kilogramos de heroína.

En cuanto al decomiso de divisas, especificó que fueron $18 millones 644 mil 105; sobre activos incautados: $29 millones 694 mil 429, y 244 armas de fuego.

La DEA concluyó que "se compromete a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, , también conocido como El Mencho. Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA y se le ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EU".

