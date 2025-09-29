La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) destacó este lunes la incautación de un millón de pastillas falsificadas y 77 mil kilogramos de droga en cinco días al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, recordó que la organización criminal fue clasificada por el presidente Donald Trump como grupo terrorista internacional y añadió que "representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional".

Recordó que el CJNG "es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia en comunidades de todo el país".

El administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró que "la DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos".

"Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas. Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, mencionó.

La DEA detalló que "del 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado: 670 arrestos, incautaciones de drogas por 92,4 kilogramos de polvo de fentanilo, un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22.842 kilogramos de cocaína, y 33 kilogramos de heroína.

En cuanto al decomiso de divisas, especificó que fueron $18 millones 644 mil 105; sobre activos incautados: $29 millones 694 mil 429, y 244 armas de fuego.

La DEA concluyó que "se compromete a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA y se le ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EU".

