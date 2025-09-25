Más Información

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron en el municipio de San Luis Río Colorado a dos personas que transportaban aparente y fentanilo, en un tractocamión.

Este aseguramiento se realizó en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México y en el marco de la “Operación Frontera Norte”, en Sonora.

El hallazgo se registró en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Cucapah”, ubicado en San Luis Río Colorado, donde el personal de ambas instituciones, efectuaba revisiones aleatorias a los automotores.

Bolsas donde los narcóticos iban empaquetados (25/09/2025). Foto: Especial
En el punto de inspección, realizaron el escaneo del automotor, tipo caja seca, por medio de un equipo no intrusivo, el cual presentó inconsistencias.

Durante una revisión manual en el área de carga del automotor, localizaron en cajas de cartón, mil 186 bolsas con una sustancia similar a la metanfetamina, con un peso aproximado de mil kilos y 15 bolsas con aparente fentanilo, con un peso de 15 kilos aproximadamente, por lo que el conductor y su acompañante fueron .

Bolsas con drogas aseguradas en Sonora (25/09/2025). Foto: Especial
A los sujetos, les leyeron la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y se les realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones.

Detenidos, el tractocamión y el narcótico, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, donde se determinará su responsabilidad y se confirmará el peso y el tipo de .

