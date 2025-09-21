Culiacán.- En diversas acciones realizadas en tres municipios del estado, las fuerzas federales y estatales detuvieron a una persona armada, aseguraron fusiles automáticos, cartuchos, una camioneta blindada con reporte de robo y una camioneta cargada con 665 paquetes de una sustancia con las características de metanfetamina.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó que en el municipio del Fuerte se encontraba una camioneta abandonada. Al acudir a verificar el dato, elementos del ejército localizaron la Pick Up de color blanco donde descubrieron 665 bolsas con una sustancia granulada con un peso de 300 kilos.

Ante este hallazgo, la camioneta y la presunta droga sintética fue puesta a disposición de la agencia del ministerio público federal para investigar la identidad del dueño y su contenido.

El personal militar que realizó un patrullaje en la comunidad del Pozo, en la sindicatura de Imala, en Culiacán, encontró abandonados un rifle automático, una pistola, seis cargadores y una mochila, pese a que se amplió el perímetro de búsqueda de personas en la zona no se encontró a nadie.

Durante un punto de revisión montado por elementos navales, de la Policía Estatal Preventiva y agentes de tránsito para verificar placas de los vehículos y polarizados, se detuvo al conductor de una unidad, cuyo registró se encontraba alterado.

Al practicarle una revisión corporal, se descubrió que este portaba un arma de fuego en la cintura, por lo que se procedió a su detención y consignación ante las autoridades competentes por conducir una unidad motriz con número de serie alterado y portar un arma de fuego sin licencia.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en un patrullaje por la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, encontraron una camioneta con placas de acero en la batea, por lo que al proceder a su revisión confirmaron que esta contaba con reporte de robo y con un sistema de blindaje artesanal.

Dentro de la unidad se aseguraron dos cargadores abastecidos para rifles automáticos calibre 7.62X 39 y 27 dosis de una sustancia con las características de cristal.

