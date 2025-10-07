Más Información

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha recibido 18 denuncias relacionadas con en la , dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

En conferencia de prensa, señaló que hay avances importantes en las investigaciones al respecto, con en algunos casos, por lo que se están emitiendo los citatorios correspondientes, para continuar con la investigación.

“Decir que hemos recibido 18 denuncias relacionadas con estos hechos. Decir que estamos muy coordinados con las autoridades de la UNAM, para poder avanzar con las instituciones, incluyendo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, precisó.

Bertha Alcalde señaló que hay avances importantes en las investigaciones, con probables responsables identificados en algunos casos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la fiscal capitalina recordó que el Código Penal de la Ciudad de México establece una pena de uno a tres años por amenazas.

No obstante, adelantó que se revisará si se configura algún otro delito por el cual se pueda imputar en estos casos.

“Le estamos dando toda la seriedad a estos hechos y vamos a seguir trabajando con las autoridades para investigarlos”, dijo.

