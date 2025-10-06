Más Información

La Universidad Nacional Autónoma de México () informó que este lunes se desalojó a estudiantes de la Preparatoria 6Antonio Caso” por la probable colocación de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que, tras el hecho, se activaron los protocolos de seguridad del plantel, por lo que no permiten el acceso a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

En ese sentido, detalló que se cuenta con apoyo del personal del sector y de , así como de “Zorros”, quienes solicitarán datos de seguimiento y verificará el plantel para descartar algún riesgo.

Además, indicó que los servicios de emergencia continúan en espera del resultado del incidente.

Asimismo, señaló que, hasta el momento, no se ha informado sobre el hallazgo de algún artefacto explosivo en el plantel.

Cabe mencionar este lunes, alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también fueron desalojados presuntamente por una amenaza de bomba.

De acuerdo con los primeros reportes, alumnos hallaron un mensaje anónimo en los sanitarios del edificio A en el que advirtieron sobre el explosivo.

