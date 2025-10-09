Más Información

Chilpancingo.- Las de laprovocaron inundaciones, el arrastre de automóviles y la caída de árboles en distintos municipios de Guerrero.

El impacto más fuerte de la Tormenta Tropical "Raymond" fue el municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande. Ahí las lluvias inundaron las calles del centro, en el primer cuadro de la ciudad el agua subió hasta los 50 centímetros.

El agua se metió en vehículos, comercios y casas; la corriente tumbó motocicletas.

Zihuatanejo, Guerrero, uno de los municipios más afectados por lluvia (09/10/2025). Foto: Especial
Zihuatanejo, Guerrero, uno de los municipios más afectados por lluvia (09/10/2025). Foto: Especial

Mientras que en varias colonias las corrientes de agua inundo calles, vehículos y arrastró a otros.

En la colonia Vicente Guerrero la corriente arrastró un taxi que quedó inundado en media calle taxista logró salir del vehículo y ponerse a salvo.

La intensa lluvia en Zihuatanejo comenzó alrededor de las 12 de la tarde, casi al mismo tiempo de que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que la evolucionó a tormenta tropical Raymond y que estaba unida justo frente a las costas de Zihuatanejo.

El agua subió hasta 50 centímetros de altura (09/10/2025). Foto: Especial
El agua subió hasta 50 centímetros de altura (09/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo al SMN "Raymond" se localiza a 124 kilómetros al sur-sureste del municipio de Tecpan y a 190 al sur-sureste de Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande y presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora.

De acuerdo al pronóstico, "Raymond" provocará lluvias torrenciales en todas las regiones de Guerrero.

Elementos de seguridad ya se encuentran en la zona (09/10/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad ya se encuentran en la zona (09/10/2025). Foto: Especial

Este jueves, la Secretaría de Educación Guerrero ordenó la suspensión de clases en todos los niveles y en los dos turnos.

En Acapulco, la Capitanía del Puerto suspendió la navegación; esta mañana un crucero optó por no detenerse en el puerto y seguir su ruta por la tormenta.

