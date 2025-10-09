Intensas precipitaciones pluviales se han registrado en el norte de Veracruz, donde autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de apoyo y auxilio a la población civil.

Las lluvias han golpeado la franja que va desde Nautla hasta Pánuco, provocando deslaves en carreteras federales, estatales y autopistas.

En diversas regiones se presentaron inundaciones en zonas bajas o cercanas a ríos y arroyos, así como en áreas de cultivos.

Poblaciones afectadas por fuertes lluvias en Veracruz (09/10/2025). Foto: Édgar Ávila Pérez / EL UNIVERSAL

En las principales cabeceras municipales hubo anegamientos e inundaciones en avenidas y calles principales, sin embargo los tirantes de agua no sobrepasaron los 50 centímetros.

Docenas de caminos rurales se vieron afectados por los bajantes de agua provenientes de las partes altas de las montañas, dejando a un número indeterminado de poblaciones incomunicadas.

El Ejército mexicano y la Secretaria de Seguridad Pública estatal mantienen sus planes de ayuda a la sociedad civil; y la Secretaría de Protección Civil Estatal lleva acabo la vigilancia constante a los ríos y arroyos de respuesta rápida, con puestos de mando en Poza Rica, Álamo, Papantla y Huayacocotla.

Deslaves carreteros por lluvias en Veracruz (09/10/2025). Foto: Édgar Ávila Pérez / EL UNIVERSAL

La gobernadora Rocío Nahle García realizó un sobrevuelo por las zonas afectadas por las intensas lluvias en la región norte de la entidad, desde donde reportó que la población se encuentra en buen estado y recibe atención inmediata.

Precisó que el DIF estatal hará presencia este viernes en las zonas afectadas para apoyar a las familias que lo necesiten.

