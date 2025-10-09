Más Información

Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan

Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores de Uber, Didi, Rappi; trabajadores se manifiestan

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

pluviales se han registrado en el norte de Veracruz, donde autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de apoyo y auxilio a la población civil.

Las lluvias han golpeado la franja que va desde Nautla hasta Pánuco, provocando deslaves en carreteras federales, estatales y autopistas.

En diversas regiones se presentaron en zonas bajas o cercanas a ríos y arroyos, así como en áreas de cultivos.

Poblaciones afectadas por fuertes lluvias en Veracruz (09/10/2025). Foto: Édgar Ávila Pérez / EL UNIVERSAL
Poblaciones afectadas por fuertes lluvias en Veracruz (09/10/2025). Foto: Édgar Ávila Pérez / EL UNIVERSAL

Lee también

En las principales cabeceras municipales hubo anegamientos e inundaciones en avenidas y calles principales, sin embargo los tirantes de agua no sobrepasaron los 50 centímetros.

Docenas de caminos rurales se vieron afectados por los bajantes de agua provenientes de las partes altas de las montañas, dejando a un número indeterminado de poblaciones incomunicadas.

El Ejército mexicano y la Secretaria de Seguridad Pública estatal mantienen sus planes de ayuda a la sociedad civil; y la Secretaría de Protección Civil Estatal lleva acabo la vigilancia constante a los ríos y arroyos de respuesta rápida, con puestos de mando en Poza Rica, Álamo, Papantla y Huayacocotla.

Lee también

Deslaves carreteros por lluvias en Veracruz (09/10/2025). Foto: Édgar Ávila Pérez / EL UNIVERSAL
Deslaves carreteros por lluvias en Veracruz (09/10/2025). Foto: Édgar Ávila Pérez / EL UNIVERSAL

La gobernadora realizó un sobrevuelo por las zonas afectadas por las intensas lluvias en la región norte de la entidad, desde donde reportó que la población se encuentra en buen estado y recibe atención inmediata.

Precisó que el DIF estatal hará presencia este viernes en las zonas afectadas para apoyar a las familias que lo necesiten.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses