Más Información

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de un tractocamión en cuya caja refrigerada pretendía ingresar ocultos al país .

El hallazgo se realizó en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, cuando efectuaban inspecciones aleatorias en la sección aduanera “San Emeterio”, ubicada en Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, donde hicieron la parada total al.

Tráiler donde había tres vehículos de gama alta (09/10/2025). Foto: Especial
Tráiler donde había tres vehículos de gama alta (09/10/2025). Foto: Especial

Lee también

Al operador le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, lo inscribieron al Registro Nacional de Detenciones y, junto con el tractocamión y los automotores, fueron puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Federal para continuar las correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses