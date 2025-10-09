Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de un tractocamión en cuya caja refrigerada pretendía ingresar ocultos al país tres vehículos de gama alta.

El hallazgo se realizó en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, cuando efectuaban inspecciones aleatorias en la sección aduanera “San Emeterio”, ubicada en Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, donde hicieron la parada total al conductor del tráiler.

Tráiler donde había tres vehículos de gama alta (09/10/2025). Foto: Especial

Al operador le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, lo inscribieron al Registro Nacional de Detenciones y, junto con el tractocamión y los automotores, fueron puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Federal para continuar las investigaciones correspondientes.

aov