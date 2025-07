“No hay investigación contra Adán Augusto

Luego de darse a conocer la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, en el tiempo en el que Adán Augusto López fue gobernador de la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que por parte del gobierno mexicano no hay ninguna investigación contra Augusto López, y dijo que no protegen a nadie.

“No, no se ha iniciado de parte del gobierno, no se ha pedido ninguna investigación. Y que el gabinete de seguridad explique cómo es que esta persona está siendo buscada y tiene una orden de aprehensión, y cómo fue este proceso. Que se explique de manera transparente, sin problema”, señaló.

Sheinbaum indicó que las investigaciones las hacen las fiscalías, “el gobierno no coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías son quien tiene la obligación de hacer la investigación. Nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra no hay ninguna acusación, si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue”.

Lee también Adán Augusto rendirá cuentas por su exsecretario de Seguridad, confían senadores; piden al gobierno de Tabasco tomar medidas

El pasado 10 de julio el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel Martínez López, reveló que Hernán Bermúdez Requema es uno de los líderes del grupo criminal La Barredora. Agregó que el hombre se dio a la fuga y se le busca para que rinda cuentas ante la justicia.

Según su versión, tras la orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena, emitida el 14 de febrero de este año, salió del país; viajó de Mérida a Panamá y posteriormente a Brasil.

El lunes, el gobernador de Tabasco, Javier May (Morena), dijo que se lleva a cabo una investigación pertinente, que derivó en la orden de aprehensión contra el exfuncionario, y advirtió que no habrá impunidad.

Lee también Sheinbaum al descartar investigación contra funcionario en mandato de Adán Augusto López; "nosotros no protegemos a nadie", asegura

Indicó que serán las fiscalías federal y estatal las que den a conocer los pormenores de este caso y los avances que se vayan teniendo.

“La fiscalía tendrá que hacer su trabajo, tanto la General de la República como del estado y quienes estén involucrados lo que hemos dicho nosotros es cero impunidad y si alguien tiene información les pedimos que usen el 089 que es confidencial”, refirió brevemente.

Sobre este tema, senadores de oposición y oficialistas confiaron en que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, rendirá cuentas o acudirá ante las autoridades en caso de ser llamado a declarar, en relación con Hernán Bermúdez Requena.

Lee también La debacle del Grupo Tabasco

Amalia García Medina, senadora por Movimiento Ciudadano, expuso que el gobierno federal y el de Tabasco deberán hacer un recuento y tendrán que tomarse medidas en los ámbitos que correspondan.

“Yo creo que como figuras públicas debemos estar abiertos al escrutinio, por un lado y también a la rendición de cuentas”, comentó.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, fue cuestionado sobre la situación de Adán Augusto López y si debe dar explicaciones o rendir cuentas. “Me parece que las explicaciones las tienen que dar las autoridades judiciales, ellos tienen que explicar las circunstancias de este funcionario en particular.

Lee también Hernán Bermúdez Requena, el "García Luna" de Adán Augusto; prófugo internacional vinculado a “La Barredora” del CJNG

“El hecho de que haya sido funcionario de una administración no quiere decir que no haya engañado a todos. Yo creo que el obligado es él, el coordinador —Adán Augusto López— estará obligado en la medida que lo cite la autoridad y estoy seguro de que no dudará en acudir. Pero el tema no es de Adán Augusto sino exclusivamente de esta persona”, apuntó.

Cuestionado si por la cercanía y haber nombrado a este funcionario, no tendría algún tipo de responsabilidad, apuntó: “No he visto que llamen a Calderón para declarar sobre García Luna y era de su súper confianza, tú eres responsable pero sólo hasta cierto punto de lo que hagan los funcionarios”, agregó.

Cortina de humo

En Tabasco, el diputado federal del PRI Erubiel Alonso expuso que no hay ficha roja para la búsqueda de Hernán Bermúdez.

“Estoy en condiciones para decirte que no tiene ninguna ficha roja de búsqueda en la página del Interpol. Yo pedí a mi grupo de asesores en la Cámara de Diputados que me lo checaran, porque iba yo a venir a esta entrevista. Y el resultado es que no aparece el nombre en lista. Si no estás en la lista, no tienes ficha roja cinco meses después. Es mentira lo que dijo el secretario de Gobierno, es una cortina de humo”, apuntó.