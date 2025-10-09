Más Información
Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo
Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada
Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte
Ejecutivos de las empresas JA Group, Fibra Shop y Grupo Link, presentaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el proyecto Ágora I Urban District, un plan inmobiliario y comercial que en su primera etapa se invertirán más de 5 mil millones de pesos y generar más de 2 mil 500 empleos directos.
Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Nuevo Laredo, expusieron en la reunión celebrada en el Salón Benito Juárez, de Palacio de Gobierno; ahí el mandatario estatal junto con la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar y la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dieron la bienvenida a este nuevo desarrollo arquitectónico y comercial.
Lee también Rocha Moya exhorta a comunidad universitaria a participar en consulta sobre reingeniería financiera de Universidad Autónoma de Sinaloa
Este proyecto contribuirá a detonar el crecimiento y la consolidación de esta ciudad fronteriza como epicentro del impulso económico y social del norte de Tamaulipas, consideraron los empresarios.
Y gobernador Villarreal Anaya destacó la presencia de Ninfa Cantú Deándar y de Carmen Lilia Canturosas, a quienes reconoció como dos destacadas neolaredenses que siempre se preocupan por promover proyectos que permitan el bienestar de su ciudad y de Tamaulipas.
Lee también Gobierno de Tamaulipas acuerda reparar daños e implementar plan de apoyo a familiares de víctimas de masacre en Nuevo Laredo en 2019
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc