Ejecutivos de las empresas JA Group, Fibra Shop y Grupo Link, presentaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el proyecto Ágora I Urban District, un plan inmobiliario y comercial que en su primera etapa se invertirán más de 5 mil millones de pesos y generar más de 2 mil 500 empleos directos.

Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Nuevo Laredo, expusieron en la reunión celebrada en el Salón Benito Juárez, de Palacio de Gobierno; ahí el mandatario estatal junto con la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar y la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dieron la bienvenida a este nuevo desarrollo arquitectónico y comercial.

Este proyecto contribuirá a detonar el crecimiento y la consolidación de esta ciudad fronteriza como epicentro del impulso económico y social del norte de Tamaulipas, consideraron los empresarios.

Y gobernador Villarreal Anaya destacó la presencia de Ninfa Cantú Deándar y de Carmen Lilia Canturosas, a quienes reconoció como dos destacadas neolaredenses que siempre se preocupan por promover proyectos que permitan el bienestar de su ciudad y de Tamaulipas.

Gobierno de Tamaulipas anuncia plan inmobiliario Ágora I Urban District en Nuevo Laredo. Foto: Especial

