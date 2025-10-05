El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “vamos bien y nos irá mejor”, al tiempo que llamó a la población a mantener el ánimo y la confianza en el futuro del país.

Desde la capital del país, el mandatario tamaulipeco destacó la importancia de tener fe en el rumbo que sigue México y en las oportunidades de desarrollo tanto para la nación como para Tamaulipas.

Acompañado por María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Villarreal Anaya asistió al mensaje de Sheinbaum Pardo con motivo de su primer año de gobierno, celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Américo Villarreal Anaya durante el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su primer año de gobierno (05/10/2025). Foto: Especial

Al término del evento, el gobernador subrayó la relevancia histórica del momento que vive México con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, y reconoció el respaldo que Tamaulipas ha recibido desde el inicio de esta nueva administración.

“Estamos siendo testigos de un hecho inédito: ver a nuestra presidenta, la primera mujer presidenta, rendir su informe después de 200 años de vida independiente de nuestra nación”, expresó.

Villarreal recordó además la reciente visita de Sheinbaum Pardo a Tamaulipas, a inicios de septiembre, donde presentó los proyectos y avances en curso. Destacó que durante el evento en el Zócalo se reafirmaron los grandes avances del país “en infraestructura, planeación, energía y movilidad, todos ellos con oportunidades de desarrollo y beneficios para nuestra entidad”.

Américo Villarreal Anaya durante el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su primer año de gobierno (05/10/2025). Foto: Especial

