A las 15:00 horas de este domingo 5 de octubre, la tormenta tropical Priscilla se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Su centro se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se prevé que durante las próximas horas, continúen las lluvias en los siguientes estados:

Michoacán (costa y oeste) presentará lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros)

(costa y oeste) presentará lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros) Jalisco lluvias intensas (de 75 a 150 mm)

lluvias intensas (de 75 a 150 mm) Colima también con lluvias intensas (de 75 a 150 mm)

también con lluvias intensas (de 75 a 150 mm) Guerrero (costa y este) contará con lluvias intensas (de 75 a 150 mm)

(costa y este) contará con lluvias intensas (de 75 a 150 mm) Nayarit presentará lluvias muy fuertes

Imagen satelital del huracán categoría 1 "Priscilla" (05/10/2025). Foto: Conagua

Lee también Se registra sismo de magnitud 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

Las rachas de viento de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Asimismo, se pronostica oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en costas de Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertaron que las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Pronóstico de trayectoria del huracán "Priscilla" (05/10/2025). Foto: Conagua

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov