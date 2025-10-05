Más Información
A las 15:00 horas de este domingo 5 de octubre, la tormenta tropical Priscilla se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Su centro se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Se prevé que durante las próximas horas, continúen las lluvias en los siguientes estados:
- Michoacán (costa y oeste) presentará lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros)
- Jalisco lluvias intensas (de 75 a 150 mm)
- Colima también con lluvias intensas (de 75 a 150 mm)
- Guerrero (costa y este) contará con lluvias intensas (de 75 a 150 mm)
- Nayarit presentará lluvias muy fuertes
Las rachas de viento de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.
Asimismo, se pronostica oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en costas de Guerrero.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertaron que las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
