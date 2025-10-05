Más Información

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum; "no les voy a fallar", afirma

Sheinbaum anuncia el proyecto "México, país de innovación"; detalla avances en IA, vehículos eléctricos y satélites

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Kristi Noem afirma que cárteles ofrecen recompensa por agentes del ICE

Omar Bravo es imputado por abuso sexual infantil agravado; permanecerá en prisión preventiva en Jalisco

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

A las 15:00 horas de este domingo 5 de octubre, lase intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua ().

Su centro se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se prevé que durante las próximas horas, continúen las lluvias en los siguientes estados:

  • Michoacán (costa y oeste) presentará lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros)
  • Jalisco lluvias intensas (de 75 a 150 mm)
  • Colima también con lluvias intensas (de 75 a 150 mm)
  • Guerrero (costa y este) contará con lluvias intensas (de 75 a 150 mm)
  • Nayarit presentará lluvias muy fuertes
Imagen satelital del huracán categoría 1 "Priscilla" (05/10/2025). Foto: Conagua
Las de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Asimismo, se pronostica oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en costas de Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertaron que las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Pronóstico de trayectoria del huracán "Priscilla" (05/10/2025). Foto: Conagua
