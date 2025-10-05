Más Información

🔴En Vivo: Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura

🔴En Vivo: Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

La mañana de este domingo 5 de octubre, a las 10:06 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con los datos del Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se localizó en las coordenadas 13.38 latitud y -92.57 longitud.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, y las autoridades mantienen la vigilancia para descartar posibles afectaciones en la región.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses