Michoacán.- Un ataque perpetrado por el Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), dejó dos policías municipales de Buenavista y un civil, muertos, además de una mujer herida de gravedad.

Los primeros reportes señalan que sujetos fuertemente armados dispararon desde varios vehículos en movimiento, hacia la base de la Policía Municipal, ubicada sobre la carretera Apatzingán-Tepalcatepec.

El informe indica que el grupo armado de ese bloque criminal conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, disparó con fusiles de asalto y Barrett calibre 50, sin que los oficiales tuvieran tiempo de repeler el hecho criminal en su contra.

En el lugar, perdieron la vida un elemento y una oficial de la corporación policial, así como un civil que circulaba en ese punto, junto con su esposa, que se reporta con heridas graves.

Las autoridades identificaron a la víctima, como Adán Núñez Miranda, ganadero y productor de leche de esa región.

Su esposa, Ana Bertha, fue atendida por paramédicos, quienes por la gravedad de sus lesiones, la trasladaron a un hospital de Apatzingán, donde confirmaron que su estado de salud es crítico.

