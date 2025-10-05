En el marco del primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, miles de simpatizantes se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México para respaldar a la Mandataria federal en un mitin donde presentó los avances y los retos durante su administración.

Desde muy temprano, los asistentes arribaron entre música, banderas, consignas y figuras alusivas a la Presidenta para escuchar el informe a un año de iniciado su gobierno, donde destacó el combate a la corrupción y el crimen organizado, la reducción de la incidencia delictiva, el abasto de medicamentos, entre otros.

Para los mexicanos, el desempeño de Sheinbaum Pardo durante sus primeros 365 días ha sido “bueno y excelente”, y la reconocieron por su decisión de combatir al crimen organizado y los casos de corrupción suscitados dentro de su gobierno, así como también por el manejo de las relaciones diplomáticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

María de Lourdes llegó desde Puebla, “porque queríamos escuchar de viva voz el informe de la administración de la Presidenta”, la cual, dijo, aprueba.

Para ella, “todo el pueblo y todo México sabía perfectamente que había mucha corrupción y que el mismo expresidente tapaba esas cosas que hoy en día se están destapando”, expresó.

Alejandro, quien también viajó desde Puebla, definió el desempeño de Sheinbaum Pardo como “excelente” y afirmó que “mejor no pudo haber estado su primer año”.

Mario asistió desde Tlanepantla, Estado de México, “porque iniciamos desde hace mucho tiempo este trabajo, la Cuarta Transformación, para hacer un cambio”.

“En estos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum es una heroína, porque ponerse con Donald Trump es algo que se debe reconocer”, manifestó.

Para él, “todos los escándalos de corrupción, sea de quien sea, del color que sea, se deben de sancionar de la manera necesaria, porque eso nos daña a todos y deja un mal precedente”.

Cecilia acudió desde a Tabasco a escuchar el informe de la Presidenta, sin embargo, aunque aprueba su gestión, considera que “ella está trabajando a su gusto. Ella sabe cómo va a trabajar, por quién va a trabajar y para quién va a trabajar”.

Ante los recientes escándalos de corrupción registrados dentro del gobierno, los simpatizantes condenaron dichas prácticas y exigieron se castigue a los responsables se trate de quien se trate.

Además, frente al inicio del segundo año de gobierno de Sheinbaum Pardo, estos coincidieron en que los temas prioritarios para la Mandataria federal deberán ser la seguridad, la educación y la salud, pues admitieron que, aunque se ha mejorado, aún no es suficiente.

