La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no se dará un paso atrás en la transformación de la Ciudad de México.

Asimismo, al dar un mensaje de bienvenida antes del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, precisó que desde la presidencia de la República se continúa con la transformación de la capital del país.

"No vamos a dar un paso atrás en la transformación de esta gran Ciudad, seguiremos haciendo historia y cumpliendo con el mandato del pueblo, trabajando sin descanso para continuar con su legado y consolidando a la Ciudad de México como la capital de la electromovilidad; la de mayor inversión y empleo; la más educadora y sustentable; la más deportiva, recreativa, cultural y moderna, la más conectada", subrayó.

Recordó que en la Ciudad de México nació la esperanza, comenzó la revolución de las conciencias y se hizo gobierno para desterrar el régimen de privilegios y corrupción.

De igual forma, celebró la gestión realizada en estos 12 meses por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos muy contentos por celebrar un año de trabajo y gobierno de la primera mujer Presidenta de nuestra historia. Tenemos a la mejor presidenta del mundo”, destacó.

Frente a más de 400 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino, la mandataria capitalina subrayó los resultados dejados por Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México.

Citó, a manera de ejemplo, la disminución de 60% de los delitos de alto impacto, la baja de 40% en homicidios, y que se haya duplicado el número de mujeres que se sienten seguras en la capital del país.

Asimismo, recordó que Sheinbaum Pardo revolucionó la movilidad en la ciudad a través del Cablebús, Trolebús Elevado y Metrobús, entre otros proyectos; además de refrendar que se triplicaron los programas de bienestar social donde un millón de personas superaron la pobreza, aunado al combate a la corrupción.

De esta manera, Brugada Molina señaló que desde la Presidencia de la República se continúa la transformación de la capital a través de grandes proyectos estratégicos y agradeció el esfuerzo por implementar más programas sociales y el desarrollo de medios de transporte que impulsen la movilidad metropolitana. Refrendó la disposición del Gobierno de la Ciudad de México para continuar con el proyecto de transformación en la capital del país.

Entre los ejes de acción que planteó para la Ciudad de México se encuentra que sea la capital de los Pilares y las Utopías, así como aquella que construya paz y seguridad y haga justicia a pueblos originarios, derrumbe los muros de desigualdad, discriminación, racismo, clasismo y machismo, además de garantizar que sea la ciudad más feminista con el primer Sistema Público de Cuidados.

