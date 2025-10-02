La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que en este año se intervendrán 23 colonias de la Ciudad de México con el programa de Territorios de Paz e Igualdad, con el que se busca reducir los índices delictivos.

En tanto que para el próximo año se prevé que el programa se expanda a un total de 70 colonias por toda la capital.

“Estamos avanzando en estas colonias. El próximo año se van a integrar más. Nosotros esperamos que concluyamos en el 2026, con 70 colonias”, precisó la mandataria.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina aseveró que se trata de un programa que requiere de mucha “coordinación interinstitucional” en el que participarán todas las dependencias del gobierno, el cual arrancó este año en el pueblo de Mixquic, en Tláhuac, y se irá fortaleciendo.

Entre las colonias donde se ha puesto en marcha esta estrategia se encuentran Barrio Norte, Lomas de Becerra, San Pedro Xalpa, Pedregal de Santo Domingo, CTM Cuyautla, San Mateo Tlaltenango, la Obrera, Morelos, Tepito, Campamento 2 de octubre, San Felipe de Jesús, Chalma de Guadalupe, Infonavit Iztacalco, Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, Tierra Unida, Tacuba, Pensión Norte, Sur, Reforma y Cuauhtémoc, San Antonio Tecomán, San Miguel Topilejo, San Gregorio Atlapulco y San Andrés Mixquic.

“Necesitamos fortalecernos un poco más, por eso empezamos con pocas colonias, y el próximo año queremos llegar a esa cantidad a final de año; y son procesos. Nosotros ahorita no queremos definir que si en un año y nos vamos de una colonia, sino que queremos ir viendo con resultados, tenemos metodología, indicadores, en fin, que estaremos revisando y viendo de acuerdo a la situación”, indicó.

Destacó que entre las acciones que contempla este programa se encuentran la promoción de cultura comunitaria, salud integral y derecho al cuidado, deporte y cohesión social, educación para la paz, ciencia y tecnología, recuperación del espacio público, vivienda digna, inclusión de poblaciones diversas, atención a personas en situación de calle y a quienes viven en contextos de movilidad humana, así como el reconocimiento a pueblos y barrios

