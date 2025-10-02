La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que hay una sola carpeta de investigación y se han presentado 75 querellas formales por la explosión de la pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que hasta ahora ha dejado 31 personas fallecidas.

La fiscal precisó que se tiene a 74 asesores jurídicos por parte de la FGJ-CDMX para las víctimas o familiares que han aceptado este apoyo.

Por otro lado, recordó que si bien las víctimas tienen derecho a representación jurídica privada, también tienen derecho a recibir este servicio de forma gratuita, el cual se está brindando de tal manera que el monto total de la reparación del daño pueda ir a las familias.

“Estamos brindando ese servicio de tal forma, que a la hora de la reparación del daño, el monto total de la reparación del daño pueda ir a las familias, y eso es muy importante para nosotros; pero ellos (y) ellas, tienen el derecho también, a tener una representación privada. Eso no quiere decir que se les vaya a tratar distinto, de ninguna manera, tendrán todos los derechos a estar informados, y a tener una comunicación muy constante con nosotros, como lo hemos establecido”, dijo.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal indicó que van muy avanzados con la integración de la carpeta de investigación del caso, para el que se tienen identificadas aproximadamente 90 víctimas.

13 Personas siguen hospitalizadas

En su oportunidad, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, detalló que hasta este jueves 2 de octubre aún había 13 personas hospitalizadas tras la explosión de la pipa; de esas, cinco aún están muy graves, una está grave, tres están delicadas y cuatro están estables.

Además, hasta ahora 40 personas han sido dadas de alta, y la cifra de fallecidos se mantiene en 31.

