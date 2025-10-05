Al reafirmar su compromiso con los principios de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia.

Al encabezar la ceremonia por su primer año de gobierno ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México lleno, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que el poder no es para enriquecerse, sino para servir con humildad.

"En este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla, y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad”.

Lee también Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; prevén que evolucione a huracán

"Vamos por el camino correcto: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza"

La Mandataria federal aseguró que "vamos por el camino correcto" al destacar que en los últimos seis años, entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

"Aunque quieran, no lo podrán borrar ni las campañas de odio, ni la mentira, ni la calumnia. Es un hecho irrefutable".

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que México transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía, y aseguro que su antecesor Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo.

Sheinbaum destaca reducción de homicidio doloso en 32%

La Mandataria federal destacó que en el primer año de gobierno, se ha reducido el homicidio doloso en 32%, es decir, 27 homicidios diarios menos.

"Esta mañana me dieron los resultados hasta el mes de septiembre. En 12 meses hemos reducido el homicidio doloso en 32%, es decir, entre septiembre de 2024 y septiembre del 2025, se cometieron 27 homicidios diarios menos".

Sheinbaum: "No se permite la intervención extranjera"

Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que en México no se permite la intervención extranjera, pues indicó que México es un país libre, independiente y soberano.

“Frente a cualquier deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera en México quedó escrito en la Constitución el siguiente texto: `el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo´“.

“Esta reforma dice en pocas palabras, México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo. Somos un país libre, independiente y soberano”.

Lee también ¡Feliz amliversario, presidenta!

La Mandataria federal aseguró que cumplirá su compromiso para que a partir del 2030 no habrá reelección a ningún puesto de elección popular, pues recordó ante miles de asistentes que en México ya se prohíbe dejar como herencia un puesto de elección. “No al nepotismo”, dijo.

Sheinbaum afirma que "la economía está fuerte"

Frente a las voces catastrofistas que anticipaban una caída en la economía mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a pesar de las difíciles circunstancias internacionales, en este año la economía está fuerte.

Destacó que el peso mexicano se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar.

"Se tiene un crecimiento anual esperado de 1.2% frente a los catastrofistas que anticipaban una caída. La inversión extranjera directa fue récord en el primer semestre del 2025. El turismo creció 13.8%. Nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar. El desempleo se ubica en 2.7% uno de los niveles más bajos del mundo".

Ante la polémica por la reforma a la Ley de Amparo que recientemente se propuso, la Mandataria federal aseguró que se busca la impartición de justicia más rápida, más expedita, y garantizar la pronta actuación frente delitos, como el lavado de dinero y evitar, indicó, que el amparo se vuelve resguardo de por vida de los potentados grandes que no quieren pagar sus impuestos.

"Su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita, garantizar la pronta actuación frente al lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelve resguardo de por vida de los potentados grandes que no quieren pagar sus impuestos.

Lee también Reforma a Ley de Amparo es un grave retroceso, señala Coparmex; pide a diputados corregirla

"Tren del Golfo de México": Somete a votación nuevo nombre del Tren México-Nuevo Laredo

Ante miles de asistentes que llenaron el Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum puso a votación que el Tren México-Nuevo Laredo se llame "Tren del Golfo de México".

"México-Nuevo Laredo. A ver, ¿cómo ven? ¿Qué les parece si a ese tren le ponemos tren del Golfo de México? Lo voy a poner a votación. ¿Quién está de acuerdo que el tren que va de México a Nuevo Laredo se llame `Tren del Golfo de México´?", preguntó.

Ante miles de manos alzadas aprobando la propuesta, la Mandataria federal informó: "Mayoría".

"No les voy a fallar"

Al finalizar su mensaje de casi una hora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no le fallará al pueblo y que "vamos por el camino correcto".

Lee también Un año al mando

"Desde este Zócalo histórico, reafirmamos nuestro compromiso con la cuarta transformación de la vida pública de México. Una transformación que le pertenece al pueblo. Como lo dije desde el primer momento ante ustedes: No les voy a fallar. Mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Mi compromiso es defender a la patria".

"Mi compromiso con ustedes es ser una Presidenta que sea a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y del pueblo de México. ¡Qué viva la dignidad del pueblo de México! ¡Qué viva México libre, independiente y soberano! ¡Qué viva por siempre México! ¡Que viva México!".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/rmlgv