La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que más 400 mil personas se congregaron en el Zócalo capitalino para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su primer año de administración.

En una tarjeta informativa, se detalló que las personas provenían de todas las entidades del país y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y que esta jornada estuvo caracterizada por el orden, la organización y el entusiasmo ciudadano.

“Gracias a los dispositivos preventivos implementados por elementos de seguridad y protección civil, el evento se desarrolló sin incidentes relevantes, registrándose saldo blanco”, precisó la Secretaría de Gobierno.

Se añadió que el encuentro destacó por su amplia participación social, el ambiente de respeto y la expresión de apoyo y reconocimiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “cuya gestión ha contado con el respaldo y la confianza de la ciudadanía en esta primera etapa de su administración”.

