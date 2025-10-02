Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

El dirigente nacional del PAN, dijo que el operativo en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo se decomisaron 750 mil litros de combustible, transportados por una empresa con sede en la CDMX y dueño estadounidense, evidencia que se trata de crimen organizado donde participan distintas autoridades.

En entrevista con y al ser cuestionado sobre el tema dijo que "no ha habido mayor escándalo de corrupción en el país por parte de quienes decían que iban a acabar con la corrupción".

Lee también

En el marco de la inauguración del Foro América Libre, dijo que estás investigaciones revelan que se trata de crimen organizado donde están coludidos funcionarios del SAT, de Aduanas, de Puertos, de Pemex y de la Marina, entre otros.

"Esto es crimen organizado y nosotros exigimos que se investigue a fondo y se implique a quien se tenga que implicar. Pero todo lleva a un personaje cuyo nombre empieza con Andrés y termina con López", apuntó.

Reconoció que el actual gobierno está dando pasos para combatir el , pero recordó que no empezó con Peña, ni Calderón, ni Porfirio Díaz, sino en los gobiernos de la 4T.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses