El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero dijo que el operativo en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo se decomisaron 750 mil litros de combustible, transportados por una empresa con sede en la CDMX y dueño estadounidense, evidencia que se trata de crimen organizado donde participan distintas autoridades.

En entrevista con EL UNIVERSAL y al ser cuestionado sobre el tema dijo que "no ha habido mayor escándalo de corrupción en el país por parte de quienes decían que iban a acabar con la corrupción".

Lee también Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

En el marco de la inauguración del Foro América Libre, dijo que estás investigaciones revelan que se trata de crimen organizado donde están coludidos funcionarios del SAT, de Aduanas, de Puertos, de Pemex y de la Marina, entre otros.

"Esto es crimen organizado y nosotros exigimos que se investigue a fondo y se implique a quien se tenga que implicar. Pero todo lleva a un personaje cuyo nombre empieza con Andrés y termina con López", apuntó.

Reconoció que el actual gobierno está dando pasos para combatir el huachicol fiscal, pero recordó que no empezó con Peña, ni Calderón, ni Porfirio Díaz, sino en los gobiernos de la 4T.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr