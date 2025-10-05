Más Información

Ciudad Juárez.- La tarde de este domingo se confirmó de manera oficial en Chihuahua, el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, quien era esposo de la gobernadora,.

Fue por medio de un boletín oficial, que Gobierno del Estado, conformó el hecho y expresó sus condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek.

Víctor Cruz Russek era Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el y productivo del estado.

Víctor Cruz Russek era un reconocido empresario del sector automotriz (05/10/2025). Foto: Especial
Víctor Cruz Russek era un reconocido empresario del sector automotriz (05/10/2025). Foto: Especial

Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, consolidando una importante trayectoria empresarial marcada por su liderazgo, visión y profundo compromiso con Chihuahua.

A lo largo de su carrera, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo de la entidad.

El empresario murió de , el cual le fue detectado hace unos meses, lo que lo mantuvo hospitalizado varias semanas en la ciudad de Chihuahua.

