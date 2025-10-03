Más Información

UNAM condena actos vandálicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

El guitarrista Rafael Aguirre debutará en CDMX con el Concierto de Aranjuez

Andy Warhol, en fotos y Polaroids, llega a la Casa del Lago UNAM

A Camnitzer le preocupa que la IA afecte la imaginación

Impacto de la IA en la industria editorial

La Youth Sinfonietta Chiapas lucha por mantener los sueño de niños y jóvenes

El guitarrista, integrante original de Oasis, anunció que hará una pausa en sus presentaciones para enfocarse en la siguiente etapa de su tratamiento contra el cáncer de próstata. Por esta razón, no podrá acompañar a la banda durante su gira por Seúl, Corea del Sur.

A través de un mensaje en Instagram publicado este viernes 3 de octubre, Arthurs reveló que fue diagnosticado a principios de año con un problema oncológico en la próstata.

A pesar del impacto inicial de la noticia, aseguró que ha respondido bien al tratamiento médico :"Lo que significó que pude ser parte de esta increíble gira", escribió.

El músico visitó México el pasado 12 y 13 de septiembre, donde se presentó en el escenario GNP Seguros de la Ciudad de México como parte del espectáculo Oasis Live 25, marcando un emotivo reencuentro con los fans después de 16 años.

Un descanso necesario

En el mismo comunicado, Paul explicó que deberá tomar un descanso planeado para continuar con la siguiente fase de su cuidado médico. Expresó su tristeza por no poder estar presente en los conciertos programados en Tokio, Melbourne y Sídney:

"Estoy realmente triste de perderme estos shows, pero me siento bien y estaré listo para volver en el momento en que llegue Sudamérica".

Con esto, se espera que el guitarrista regrese a los escenarios internacionales en noviembre.

En el 2022 también anunció que se sometería a un tratamiento por cáncer en las amígdalas.

